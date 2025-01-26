36 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

«Лейкерс» на выезде победили «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:108.

Лучшую результативность в этой игре продемонстрировал форвард «Лос-Анджелес» Энтони Дэвис, который набрал 36 очков. На его счету 13 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс» с 25 победами занимают пятое место в таблице Западной конференции. У «Голден Стэйт» 22 победы и 11-я строчка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)

ГС: Уиггинс (20), Поджемски (17), Карри (13)

Л: Дэвис (36), Джеймс (25), Ривз (16)

26 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Финикс» — «Вашингтон» — 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)

Ф: Дюрант (29), Бил (20, Ричардс (20)

В: Кузма (30), Пул (19), Валанчюнас (16)

26 января. Финикс. «Footprint Center».