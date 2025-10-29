Видео
29 октября, 08:32

«Голден Стэйт» победил «Клипперс» в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Голден Стэйт» дома переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:79.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, 5 подборов и 5 передач.

«Голден Стэйт» одержал четвертую победу в пяти матчах на старте сезона и занимает третье место в Западной конференции НБА. «Клипперс» идут на восьмой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «ЛА Клипперс» — 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)

29 октября. Сан-Франциско. «Chase Center».

