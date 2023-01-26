Бросок Пула под сирену принес «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом», Карри удалили за минуту до конца

«Голден Стэйт» дома обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:120.

Победный бросок под сирену забросил Джордан Пул (21 очко и 7 передач). Самым результативным игроком матча у «Уорриорз» стал Стеф Карри (34 очка) — защитник был удален за 1 минуту 14 секунд до конца встречи за бросок капы в сторону судьи.

У «Гриззлис» 29 очков и 13 подборов на счету Джа Морэнта.

«Лейкерс» дома обыграли «Сан-Антонио» — 113:104.

В составе «Лос-Анджелеса» 21 очко и 12 подборов на счету Энтони Дэвиса, который вернулся на паркет спустя полтора месяца. У Леброна Джеймса — 20 очков, 9 подборов и 11 передач.

В составе «Сперс» 25 очков на счету Келдона Джонсона.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 122:120 (24:22, 29:32, 37:42, 32:24)

26 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

«ЛА Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 113:104 (25:30, 28:24, 28:28, 32:22)

26 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».