«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Милуоки», Карри набрал 36 очков

Сегодня, 07:38
«Голден Стэйт» дома обыграл «Милуоки» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 125:116.
В составе хозяев 36 очков набрал Стефен Карри, еще 22 очка на счету Клэя Томпсона. У гостей по 19 очков набрали Брук Лопес и Крис Миддлтон.
«Оклахома» в гостях победила «Нью-Орлеан» — 110:96.
Самым результативным игроком матча стал лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 35 очков.
«Финикс» дома уступил «Сакраменто» — 119:128.
В составе «Санз» больше всех набрал Девин Букер — 28 очков. У «Кингз» по 18 очков набрали Малик Монк и Де`Аарон Фокс, 19 очков на счету Харрисона Барнса.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 125:116 ОТ (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)
12 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)
12 марта. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
«Финикс» — «Сакраменто» — 119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)
12 марта. Финикс. «Footprint Center».