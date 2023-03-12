«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Милуоки», Карри набрал 36 очков

«Голден Стэйт» дома обыграл «Милуоки» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 125:116.

В составе хозяев 36 очков набрал Стефен Карри, еще 22 очка на счету Клэя Томпсона. У гостей по 19 очков набрали Брук Лопес и Крис Миддлтон.

«Оклахома» в гостях победила «Нью-Орлеан» — 110:96.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 35 очков.

«Финикс» дома уступил «Сакраменто» — 119:128.

В составе «Санз» больше всех набрал Девин Букер — 28 очков. У «Кингз» по 18 очков набрали Малик Монк и Де`Аарон Фокс, 19 очков на счету Харрисона Барнса.

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«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 125:116 ОТ (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)

12 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)

12 марта. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Финикс» — «Сакраменто» — 119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)

12 марта. Финикс. «Footprint Center».