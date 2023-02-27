«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», Томпсон набрал 32 очка

«Голден Стэйт» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА- 109:104.

В составе «Уорриорз» больше всех очков набрал Клэй Томпсон — 32 очка. У «Тимбервулвз» — Наз Рид (30 очков).

«Голден Стэйт» одержал 31 победу после 61 матча и поднялся на седьмое место в Западной конференции.

«Миннесота» с 31 победами после 63 матчей — на 10-й строчке «Запада».

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«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)

27 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Кливленд» — «Торонто» — 118:93 (34:28, 30:24, 28:24, 26:17)

27 февраля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Оклахома» — «Сакраменто» — 115:124 (26:36, 24:22, 40:36, 25:30)

27 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».