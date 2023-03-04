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Сегодня, 08:47

«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» и продлил победную серию до пяти матчей

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:99.

В составе «Уорриорз» больше всех набрал Клэй Томпсон — 27 очков. У «Пеликанс» 25 очков на счету Си Джей Макколлума.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд и занимает 5-е место на «Западе» (34 победы в 64 матчах). «Нью-Орлеан» — на 9-й строчке (31 победа в 64 встречах).

«Денвер» победил «Мемфис» — 113:97.

Трипл-дабл на счету центрового «Наггетс» Николы Йокича — 18 очков, 18 подборов и 10 передач

«Сакраменто» был сильнее «Лос-Анджелеса» — 128:127.

Самыми результативными игроками матча стали Де'Аарон Фокс («Кингз») — 33 очка и Пол Джордж («Клипперс») — 28 очков.

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НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)

4 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Денвер» — «Мемфис» — 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)

4 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Сакраменто» — «ЛА Клипперс» — 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)

4 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
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