«Голден Стэйт» победил «Оклахому». Карри набрал 34 очка

«Голден Стэйт» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:125. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Финикс» на своем паркете победил «Сан-Антонио» — 115:94.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 136:125 (36:39, 33:40, 33:27, 34:19)

Г: Карри (34), Пул (30), Др. Грин (17 + 10 подборов), Дивинченцо (16).

О: Гилджес-Александер (32), Джейлен Уильямс (19), Дорт (17), Гидди (15).

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)

Ф: Букер (27), Пол (22), Эйтон (19 + 11 подборов), Дюрант (18).

С: Джонс (22), Брэнэм (21), Бэйтс-Диоп (13), Мамукелашвили (13).