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НБА

Сегодня, 08:33

42 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому», «Милуоки» выиграл у «Портленда»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Голден Стэйт» разгромил «Оклахому» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 141:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 42 очка.

В параллельном матче «Милуоки» победил «Портленд» на выезде — 127:108.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 141:114 (31:37, 29:16, 44:26, 37:35)

Г: Томпсон (42), Пул (21 + 12 передач), Э. Уиггинс (18)

О: Гилджес-Александр (20), А. Уиггинс (19), Манн (18)

«Портленд» — «Милуоки» — 108:127 (22:30, 26:28, 23:37, 37:32)

П: Лиллард (28), Саймонс (21), Харт (14)

М: Лопес (27), Адетокунбо (24 + 13 подборов), Холидей (20)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
Клэй Томпсон
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