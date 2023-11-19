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Сегодня, 07:11

«Оклахома» в овертайме победила «Уорриорз», Гилджес-Александер и Холмгрен набрали 76 очков на двоих

Руслан Минаев
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«Оклахома» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 130:123.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Тандер» — разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер (40 очков) и центровой Чет Холмгрен (36).

«Оклахома» одержала 4-ю победу подряд. «Тандер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 9 побед в 13 матчах.

«Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд. «Уорриорз» с 6 победами в 14 матчах занимают 10-е место «Запада».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 123:130 ОТ (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13)

ГСВ: Уиггинс (31), Карри (25), Томпсон (16)

О: Гилджес-Александер (40+6+6), Холмгрен (36+10), Уильямс (22)

19 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Оклахома-Сити Тандер
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