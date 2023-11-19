«Оклахома» в овертайме победила «Уорриорз», Гилджес-Александер и Холмгрен набрали 76 очков на двоих

«Оклахома» на выезде обыграла «Голден Стэйт» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 130:123. Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Тандер» — разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер (40 очков) и центровой Чет Холмгрен (36). «Оклахома» одержала 4-ю победу подряд. «Тандер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 9 побед в 13 матчах. «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд. «Уорриорз» с 6 победами в 14 матчах занимают 10-е место «Запада». Баскетбол НБА Регулярный чемпионат «Голден Стэйт» — «Оклахома» — 123:130 ОТ (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13) ГСВ: Уиггинс (31), Карри (25), Томпсон (16) О: Гилджес-Александер (40+6+6), Холмгрен (36+10), Уильямс (22) 19 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».