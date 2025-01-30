«Голден Стэйт» дома победил «Оклахому»

«Голден Стэйт» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:109

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший 52 очка. Лучший у «Уорриорз» — форвард Эндрю Уиггинс с 27 очками.

«Голден Стэйт» одержал 23-ю победу и занимает 11-е место в Западной конференции, «Оклахома» потерпела 8-е поражение и идет 1-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)

ГС: Уиггинс (27), Карри (21), Луни (18), Пэйтон (15), Поджемски (11).

О: Гилджес-Александер (52), Уильямс (26), Джо (17).

30 января. Сан-Франциско. «Chase Center».