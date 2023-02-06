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НБА

Сегодня, 10:14

«Голден Стэйт» опубликовал результаты обследования Карри

Мария Гусева
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«Голден Стэйт» на официальном сайте объявил, что медицинское обследование выявило у разыгрывающего защитника Стефена Карри частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени.

Точные сроки восстановления 34-летнего американца пока не сообщаются. Через несколько дней игроку предстоит повторный осмотр врачами.

Ранее появилась информация, что Карри из-за травмы, полученной в матче с «Далласом», пропустит несколько недель и не сыграет в Матче звезд НБА.

В этом сезоне Карри принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 29,4 очка, делая 6,3 подбора и 6,4 передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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