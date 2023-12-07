Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

Сегодня, 08:47
«Голден Стэйт» в домашнем матче обыграл «Портленд» в регулярном чемпионате НБА — 110:106.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, у которого 31 очко и пять передач.
В составе «Портленда» лучшим игроком стал Анферни Саймонс с 28 очками и четырьмя передачами.
В пареллельном матче турнира «Клипперс» оказался сильнее «Денвера».
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)
7 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)
7 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».