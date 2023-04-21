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«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 114:97.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 114:97. Счет стал 2-1 в пользу «Кингз».

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

Третья игра в серии состоится 23 апреля на паркете «Уорриорз». Начало — в 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Г: Карри (36), Уиггинс (20), Пул (16), Томпсон (13), Муди (13).

С: Фокс (26 + 10 подборов), Барнс (17), Сабонис (15 + 16 подборов), Хертер (13).

Счет в серии: 1-2.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Стефен Карри
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