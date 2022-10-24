33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто», «Миннесота» обыграла «Оклахому»

«Голден Стэйт» дома обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125.

Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» был Стеф Карри (33 очка), по 24 очка набрали Эндрю Уиггинс и Джордан Пул.

У «Кингз» 26 очков на счету Деарона Фокса.

В другом матче «Миннесота» была сильнее «Оклахомы» — 116:106.

У «Волков» 30 очков набрал Энтони Эдвардс. У «Тандер» самым результативным игроком встречи стал Лугентц Дорт с 20 очками.

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«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 130:125 (39:36, 50:35, 24:23, 17:31)

24 октября. Сан-Франциско. Chase Center.

«Оклахома» — «Миннесота» — 106:116 (18:31, 26:22, 30:29, 32:34)

24 октября. Оклахома-Сити. Paycom Center.