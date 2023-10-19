«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

В четверг, 19 октября, состоялись четыре предсезонных матча НБА. «Майами» проиграл «Бруклину» (104:107), 41 очко Джордана Пула помогло «Вашингтону» переиграть «Нью-Йорк» (131:106), «Сан-Антонио» выиграл у «Хьюстона» (117:103), «Голден Стэйт» и «Сакраменто».

НБА

Предсезонные матчи

«Майами» — «Бруклин» — 104:107 (34:29, 25:29, 18:21, 27:28)

М: Суайдер (15), Хайсмит (15), Адебайо (14), Д. Робинсон (12),.

Б: Уокер (22), Шарп (19 + 11 подборов), Томас (14), Финни-Смит (11), Бриджес (11).

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 106:131 (31:29, 21:36, 30:30, 24:36)

Н: Рэндл (20 + 10 подборов), Барретт (19), Брансон (12), Робинсон (12 + 11 подборов).

В: Пул (41), Мускала (20), Джонс (13), Роллинз (13).

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 117:103 (32:13, 28:31, 23:31, 34:28)

С: Васселл (25), Вембаньяма (15), Коллинз (11).

Х: Смит (20), Уильямс (19), Уитмор (17), Тэйт (13).

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 116:115 (22:23, 27:33, 27:33, 40:26)

Г: Карри (30), Куминга (18), Уиггинс (16), Шарич (14), Джексон-Дэвис (13 + 10 подборов), Пол (13).

С: Фокс (25), Мюррэй (24), Митчелл (14), Хертер (12), Сабонис (12 + 10 подборов).