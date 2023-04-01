«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио». Карри набрал 33 очка

«Голден Стэйт» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:115. «Спэрс» потерпели шестое поражение подряд.

В другой встрече «Портленд» на своем паркете потерпел поражение от «Сакраменто» — 114:138.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)

Г: Карри (33), Томпсон (31), Пул (27), Куминга (17).

С: К. Джонсон (22), Брэнэм (19), Мамукелашвили (15 + 11 подборов).

«Портленд» — «Сакраменто» — 114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)

П: Шарп (27), Юбэнкс (18 + 10 подборов), Мэйс (14), Уокер (14).

С: Фокс (20 + 11 передач), Мюррэй (20), Сабонис (20 + 12 подборов), Монк (20).