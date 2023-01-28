«Голден Стэйт» переиграл «Торонто». Карри оформил дабл-дабл

«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:117.

«Уорриорз» одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл в составе победителей — 35 очков и 11 передач.

«Голден Стэйт» идет на 8-м месте в Западной конференции — 25-24. «Торонто» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции — 22-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 129:117 (34:36, 29:26, 35:32, 31:23)

Г: Карри (35 + 11 передач), Томпсон (29), Куминга (15).

Т: Ванвлит (28 + 10 передач), Барнс (24), Сиакам (21), Трент (17), Ачиува (17 + 11 подборов).