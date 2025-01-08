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Сегодня, 08:12

«Голден Стэйт» проиграл «Майами», Карри набрал 31 очко

Камила Абдурахманова
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«Майами» на выезде победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефан Карри, который набрал 31 очко.

«Майами» с результатом 18-17 занимает 6-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт» идет девятым в Западной конференции — 18-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Майами» — 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)

Г: Карри (31), Джексон-Дэвис (19), Хилд (11).

М: Йович (20), Адебайо (19), Хакес (18), Хирро (14).

8 января. Сан-Франциско. «Чейз Центр».

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
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