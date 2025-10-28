Гомельский — об игре Дёмина: «Над стартовой скоростью ему нужно поработать»

Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский считает, что российскому защитнику «Бруклина» Егору Дёмину нужно работать над стартовой скоростью.

«Он разносторонний баскетболист. С его физическими данными, которые можно считать выдающимися, он выбрал амплуа разыгрывающего, и он с ним справляется. Другое дело, что над стартовой скоростью ему нужно поработать. Что касается технического оснащения, то левая рука у него намного слабее правой. Это не про бросок, а про передачу. Я знаю Егора с точки зрения его трудолюбия и самоотдачи, он справится», — цитирует Гомельского ТАСС.

19-летний Дёмин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США. Там он присоединился к команде Университета Бригама Янга. В этом сезоне Дёмин провел 3 матча в НБА. За игру он набирал в среднем 8,7 очка, делал 5 подборов и 2,3 передачи.