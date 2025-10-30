Гомельский считает, что этот сезон станет для Леброна Джеймса последним в карьере

30 октября, 10:47
Четырехкратный чемпион СССР и комментатор Владимир Гомельский предположил, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.
«Думаю, этот сезон станет последним для Леброна. А куда ему деваться? Должен быть последним», — цитирует Гомельского ТАСС.
В этом сезоне 40-летний американец еще не играл в матчах регулярного чемпионата НБА из-за травмы.
Джеймс является четырехкратным победителем НБА и рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с Винсом Картером.
Помимо «Лейкерс» баскетболист выступал за «Кливленд» и «Майами».
iipetroff
Это младший из трёх - сын папы и племянник дяди.
30.10.2025
Petr Bitkin
это какой гомельский..... ? Уфф... :)
30.10.2025