Гомельский считает, что этот сезон станет для Леброна Джеймса последним в карьере

Четырехкратный чемпион СССР и комментатор Владимир Гомельский предположил, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.

«Думаю, этот сезон станет последним для Леброна. А куда ему деваться? Должен быть последним», — цитирует Гомельского ТАСС.

В этом сезоне 40-летний американец еще не играл в матчах регулярного чемпионата НБА из-за травмы.

Джеймс является четырехкратным победителем НБА и рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с Винсом Картером.

Помимо «Лейкерс» баскетболист выступал за «Кливленд» и «Майами».