30 октября, 10:47

Гомельский считает, что этот сезон станет для Леброна Джеймса последним в карьере

Сергей Ярошенко

Четырехкратный чемпион СССР и комментатор Владимир Гомельский предположил, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.

«Думаю, этот сезон станет последним для Леброна. А куда ему деваться? Должен быть последним», — цитирует Гомельского ТАСС.

В этом сезоне 40-летний американец еще не играл в матчах регулярного чемпионата НБА из-за травмы.

Джеймс является четырехкратным победителем НБА и рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Он делит первое место по числу проведенных сезонов в НБА (22) с Винсом Картером.

Помимо «Лейкерс» баскетболист выступал за «Кливленд» и «Майами».

Источник: ТАСС
2

  • iipetroff

    Это младший из трёх - сын папы и племянник дяди.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    это какой гомельский..... ? Уфф... :)

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    НБА
    Владимир Гомельский
    Леброн Джеймс
