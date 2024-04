Граффити, посвященное Брайанту и его дочери, закрашено посланием о важности самоизоляции

Болельщики НБА и поклонники легенды «Лейкерс» Коби Брайанта недовольны тем фактом, что граффити с изображением погибшего баскетболиста и его дочери закрашено посланием о важности самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Решение закрасить рисунок принадлежит автору первоначального изображения.

Краски оказались нестойкими к ветру, пыли и дождю. Граффити начало терять свой вид, автор решил подчеркнуть важность самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

— Оставайтесь дома. Жизнь прекрасна, — гласит сообщение.

Can't believe they really painted over this smfh ? ? pic.twitter.com/nlIxARj8wH