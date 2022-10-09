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Нападающий «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин извинился перед товарищем по команде Джорданом Пулом за то, что ударил его на тренировке.
«Я был неправ в своих действиях, и за это я извинился перед своей командой, перед Джорданом. Я потерпел неудачу как лидер и как человек. Видео выглядит даже хуже, чем я думал. Это жалко», — цитирует Eurohoops 32-летнего форварда.
7 октября в социальных сетях появилось видео драки Грина и Пула на тренировке «Голден Стэйт». На камеру попал момент, как Грин ударил Пула и отправил его в нокаут.
В «Уорриорз» рассматривают возможность дисциплинарного взыскания в отношении Грина.