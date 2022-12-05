Грин считает, что Леброн превзошел Джордана еще в 2005 году

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает своего одноклубника Леброна Джеймса лучшим баскетболистом в истории НБА.

«Леброн — номер один. Посмотрите, чего он достиг. Он начал карьеру в 2003 году, а к 2005-му стал лучшим игроком НБА. В 2020-м он по-прежнему был лучшим игроком НБА. Он оставался лучшим, независимо от того, как менялась игра. Посмотрите на команды, которые Леброн привел к чемпионству или вывел в финал. Джордан не сталкивался каждый год с величайшей командой всех времен и не побеждал ее», — приводит ESPN слова Грина.

Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».