Губерниев — о дебюте Демина в НБА: «Если обойдется без травм, то он способен выходить в стартовой пятерке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о дебюте российского баскетболиста Егора Демина за «Бруклин» в НБА.

В ночь на 23 октября Демин принял участие в первой игре «Нетс» в регулярном чемпионате-2025/26 против «Шарлотт» (117:136). 19-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, а также сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Очень дерзкий и настырный парень, не признающий авторитетов. Отличная снайперская точность. Если обойдется без травм, то он способен выходить в стартовой пятерке. Большой молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025.

«Бруклин» проведет следующий матч дома против «Кливленда» 25 октября.