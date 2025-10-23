Видео
НБА. Новости
23 октября, 18:50

Губерниев — о дебюте Демина в НБА: «Если обойдется без травм, то он способен выходить в стартовой пятерке»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о дебюте российского баскетболиста Егора Демина за «Бруклин» в НБА.

В ночь на 23 октября Демин принял участие в первой игре «Нетс» в регулярном чемпионате-2025/26 против «Шарлотт» (117:136). 19-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, а также сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Очень дерзкий и настырный парень, не признающий авторитетов. Отличная снайперская точность. Если обойдется без травм, то он способен выходить в стартовой пятерке. Большой молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025.

«Бруклин» проведет следующий матч дома против «Кливленда» 25 октября.

Коллин Секстон и&nbsp;Егор Демин.Демин ярко дебютировал в НБА. При этом «Бруклин» ужасно сыграл в защите

5

  • petrovich56

    На Митяя похер...

    23.10.2025

  • Андрей

    Богословскую заодно прихватить

    23.10.2025

  • Андрей

    этого человека нужно выгнать из телевизора вместе с сынком.не личное мнение-мнение всей страны

    23.10.2025

  • fullerist

    Скоро Губерниев будет высказывать свое "авторитетное" мнение по поводу достижений в математике, физике, химии, давать оценки новым литературным произведениям и т.д. и т.п. А СЭ все это будет публиковать.

    23.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А можно без мнения этой губошлёпой юроди по любому поводу?

    23.10.2025

    БК Бруклин Нетс
    Дмитрий Губерниев
    Егор Дёмин
