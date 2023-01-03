«Даллас» обыграл «Хьюстон», «Миннесота» выиграла у «Денвера»

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:111. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл.

В другой встрече «Миннесота» выиграла у «Денвера» — 124:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Даллас» — 106:111 (26:18, 29:26, 32:39, 19:28)

Х: Портер (25), Грин (20), Гордон (19), Шенгюн (16).

Д: Дончич (39 + 12 подборов), Вуд (21), Хардуэй (21),

«Миннесота» — «Денвер» — 124:111 (23:23, 36:30, 31:32, 34:26)

М: Эдвардс (29 + 10 подборов), Макдэниэлс (21), Андерсон (19).

Д: Йокич (24), Портер (18), Хайлэнд (18).