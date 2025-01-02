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Сегодня, 07:30

«Хьюстон» дома переиграл «Даллас»

Даниил Аршавский
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«Хьюстон» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:99.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперн Шенгюн, набравший 23 очка.

«Хьюстон» с результатом 22-11 занимает 3-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 4-м — 20-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Даллас» — 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)

ХЬЮ: Шенгюн (23), Грин (22), Брукс (19), Уитмор (18), Смит (12).

ДАЛ: Граймс (17), Ирвинг (16), Томпсон (16), Харди (11).

2 января. Хьюстон. «Toyota Center».

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Хьюстон Рокетс
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