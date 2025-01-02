«Хьюстон» дома переиграл «Даллас»

Сегодня, 07:30
«Хьюстон» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:99.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперн Шенгюн, набравший 23 очка.
«Хьюстон» с результатом 22-11 занимает 3-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 4-м — 20-14.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Даллас» — 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)
ХЬЮ: Шенгюн (23), Грин (22), Брукс (19), Уитмор (18), Смит (12).
ДАЛ: Граймс (17), Ирвинг (16), Томпсон (16), Харди (11).
2 января. Хьюстон. «Toyota Center».