«Финикс» обыграл «Хьюстон». Дюрант оформил трипл-дабл

Сегодня, 06:29
«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:129.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Филадельфия» — 92:112 (25:26, 21:26, 29:32, 17:28)
О: Ф. Вагнер (24), Саггс (20), Банкеро (19).
Ф: Макси (23), Мелтон (22), Харрис (22), Рид (15 + 10 подборов).
«Бруклин» — «Милуоки» — 122:144 (31:32, 28:34, 33:34, 30:44)
Б: Уилсон (21 + 10 подборов), Уотфорд (17), Клауни (14), Смит (14).
М: Я. Адетокунбо (32 + 10 подборов), Миддлтон (27 + 10 передач), Бизли (17).
«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 129:120 (38:25, 31:35, 24:29, 36:31)
О: Гилджес-Александер (36), Джейлен Уильямс (36), Холмгрен (22).
Н: Рэндл (25), Брансон (24), Куикли (22), Дивинченцо (17), Барретт (14).
«Хьюстон» — «Финикс» — 113:129 (24:30, 31:43, 29:31, 29:25)
Х: Шенгюн (24), Грин (23), А. Холидэй (13), Уитмор (12).
Ф: Дюрант (27 + 10 подборов + 16 передач), Гордон (27), Букер (20), Аллен (16).