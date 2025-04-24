«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 109:94.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин, набравший 38 очков.

Третий матч в серии состоится на паркете «Голден Стэйт» 27 апреля. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)

Х: Грин (38), Шенгюн (17 + 16 подборов), Брукс (16), Исон (14).

Г: Карри (20), Муди (12), Пост (12), Куминга (11), Спенсер (11).

Счет в серии: 1-1.