«Лейкерс» уступили «Хьюстону», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили «Хьюстону» со счетом 115:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 33 очка. У гостей форвард Энтони Дэвис набрал 33 очка и сделал 13 подборов, у Леброна Джеймса 21 очко и 13 подборов.

«Лейкерс» с 20 победами в 35 матчах занимают седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» с 23 победами в 35 играх — на второй строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 119:115 (36:22, 31:27, 24:40, 28:26)

6 января. Хьюстон. «Toyota Center».

«Орландо» — «Юта» — 92:105 (25:22, 18:21, 19:28, 30:34)

6 января. Орландо. «Amway Center».