Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:23

«Хьюстон» переиграл «Орландо», «Даллас» выиграл у «Портленда»

Павел Лопатко

«Хьюстон» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 117:113 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 35 очков.

«Хьюстон» одержал четвертую победу подряд, он занимает третье место в Западной конференции (9 побед, 3 поражения). «Орландо» (7-7) идет на 11-м месте в Восточной конференции.

В другом матче «Даллас» на своем паркете обыграл «Портленд» — 138:133 ОТ (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15).

Форвард гостей Шейдон Шарп набрал 36 очков.

«Даллас» (4-10) занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Портленд» (6-7) идет на девятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Орландо» — 117:113 ОТ (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11)

Х: Дюрант (35 очков), Шенгюн (30 + 12 подборов), Шеппард (16)
О: Вагнер (29), Бэйн (26), Блэк (18)

«Даллас» — «Портленд» — 138:133 (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15)

Д: Флэгг (21), Вашингтон (21), Гэффорд (20)
П: Шарп (36), Авдия (29), Грант (26)

Telegram Дзен Max
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
Читайте также
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя