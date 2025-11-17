«Хьюстон» переиграл «Орландо», «Даллас» выиграл у «Портленда»

«Хьюстон» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 117:113 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 35 очков.

«Хьюстон» одержал четвертую победу подряд, он занимает третье место в Западной конференции (9 побед, 3 поражения). «Орландо» (7-7) идет на 11-м месте в Восточной конференции.

В другом матче «Даллас» на своем паркете обыграл «Портленд» — 138:133 ОТ (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15).

Форвард гостей Шейдон Шарп набрал 36 очков.

«Даллас» (4-10) занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Портленд» (6-7) идет на девятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Орландо» — 117:113 ОТ (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11)

Х: Дюрант (35 очков), Шенгюн (30 + 12 подборов), Шеппард (16)

О: Вагнер (29), Бэйн (26), Блэк (18)

«Даллас» — «Портленд» — 138:133 (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15)

Д: Флэгг (21), Вашингтон (21), Гэффорд (20)

П: Шарп (36), Авдия (29), Грант (26)