«Сакраменто» выиграл у «Хьюстона». Грин набрал 41 очко

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:130. «Рокетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Атакующий защитник Джейлен Грин стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко в составе проигравшей команды.

«Сакраменто» с результатом 31-23 идет на третьей строчке в Западной конференции. «Хьюстон» — последний (13-42).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 128:130 (37:30, 25:28, 35:41, 31:31)

Х: Грин (41), Шенгюн (18 + 11 передач), Мартин (17), Тэйт (16).

С: Фокс (31 + 11 передач), Сабонис (20), Барнс (16).