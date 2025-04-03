«Хьюстон» переиграл «Юту», Шенгюн и Смит оформили дабл-даблы

«Хьюстон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:105. Центровой Алперен Шенгюн и форвард Джабари Смит оформили дабл-даблы.

В другой встрече «Даллас» переиграл «Атланту» — 120:118. Центровой «Маверикс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 34 очка и 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Юта» — 143:105 (33:26, 37:20, 32:29, 41:30)

Х: Грин (22), Брукс (21), Исон (15), Шенгюн (15 + 14 подборов), Смит (15 + 14 подборов), Шеппард (15).

Ю: Коллиер (22 + 10 передач), Секстон (18), Джордж (14), Мартин (13).

«Даллас» — «Атланта» — 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22)

Д: Дэвис (34 + 15 подборов), Томпсон (17), Динуидди (14 + 10 передач), Харди (13).

А: Янг (25 + 12 передач), Оконгву (20 + 14 подборов), Дэниэлс (17), Леверт (14).