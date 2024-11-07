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Сегодня, 11:05

Дончич заявил, что ему не просто сыграться с Томпсоном

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился мнением об адаптации защитника Клэя Томпсона, который подписал контракт с «Маверикс» в межсезонье.

«Мы все еще определяемся со взаимодействием на паркете. Не так просто сразу сыграться с новым партнером. Нам потребовалось время, чтобы сработаться с Кайри Ирвингом. Теперь нас трое в команде, нам нужно время, но это будет становиться все проще и проще», — сказал Дончич после матча с «Чикаго» (119:99).

В этом сезоне Томпсон в среднем набирает 14,5 очка и 3,5 подбора.

НБА
БК Даллас Маверикс
Клэй Томпсон
Лука Дончич

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