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Сегодня, 12:15

Игрок «Сакраменто» Дерозан устроил драку в суши-ресторане

Алина Савинова
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Легкий форвард «Сакраменто» Демар Дерозан стал участником драки в суши-ресторане в Калифорнии, сообщает TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, на следующий день после вылета «Кингз» из плей-ин НБА. По словам свидетеля, конфликт возник на фоне того, что один из посетителей поднес к лицу баскетболиста телефон с включенным фонариком. Дерозан выбил гаджет из рук мужчины, после чего завязалась потасовка.

На видео из ресторана, опубликованном TMZ, запечатлено, как спортсмен набросился на лежащего на полу мужчину, а тот требовал вернуть ему телефон. По информации источника, посетитель в ходе драки получил травмы. В настоящее время ведется расследование инцидента.

35-летний Дерозан является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Он выступает за «Сакраменто» с 2024 года. Ранее американец играл в «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Торонто».

Баскетбол
БК Сакраменто Кингз
Демар Дерозан
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