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НБА

Сегодня, 08:09

Игроки «Индианы» унесли мяч, с помощью которого Адетокунбо набрал рекордные 64 очка

Руслан Минаев
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Игроки «Индианы» унесли с собой мяч, с помощью которого форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал рекордные 64 очка в матче регулярного чемпионата НБА. «Бакс» победили «Пэйсерс» со счетом 140:126.

Традиционно игрок, установивший рекорд, забирает мяч себе, но игроки «Индианы» решили не отдавать его и унесли с собой в раздевалку. Разъяренный Адетокунбо отправился за ними в подтрибунное помещение, и началась потасовка.

Греческий форвард побил рекорд «Милуоки», который установил Майкл Редд в ноябре 2006 года.

Средние показатели Адетокунбо в этом сезоне — 30,6 очка, 10,7 подбора и 5,1 передачи.

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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