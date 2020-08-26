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26 августа 2020, 23:13

Игроки «Милуоки» могут бойкотировать игру с «Орландо» из-за убийства афроамериканца

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетболисты «Милуоки» не вышли на предматчевую разминку. Они могут бойкотировать пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо», сообщает в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболисты заперлись в раздевалке и не намерены выходить на площадку в знак протеста. Руководство НБА в настоящий момент пытается обсудить инцидент с игроками «Бакс».

Ранее стало известно, что «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать первый матч второго раунда из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.

БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
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