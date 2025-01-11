Игру НБА в Атланте перенесли из-за снежной бури

Матч регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хокс» и «Хьюстон Рокетс» перенесли из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба «Атланты».

Ранее Атланту накрыла мощная снежная буря. Игра была запланирована на 11 января.

«Наша игра против «Хьюстона» отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Мы проинформируем о новой дате, как только она будет согласована с НБА», — говорится в сообщении клуба.

Ранее лига перенесла матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио», «Лейкерс» — «Шарлотт» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт» из-за пожаров в Калифорнии.