Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

14 апреля, 23:30

«Индиана» разгромила «Атланту» с преимуществом в 42 очка, «Милуоки» проиграл «Орландо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Индиана» дома разгромила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 157:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деджонте Маррей, набравший 32 очка.

В параллельной встрече «Милуоки» уступил «Орландо» — 88:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Атланта» — 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)

«Орландо» — «Милуоки» — 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

«Бостон» — «Вашингтон» — 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

«Кливленд» — «Шарлотт» — 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

«Майами» — «Торонто» — 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 120:119 ОТ (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)

«Филадельфия» — «Бруклин» — 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

БК Атланта Хокс
БК Индиана Пэйсерс
0
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Финикс» обыграл «Сакраменто». Дюрант набрал 28 очков

Определился порядок команд в плей-ин и первом раунде плей-офф НБА в Восточной конференции