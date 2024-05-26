«Бостон» обыграл «Индиану» и в шаге от выхода в финал плей-офф НБА

«Бостон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Индиану» со счетом 114:111. Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. У защитника «Пэйсерс» Эндрю Нембхарда 32 очка. Счет в серии 3-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:00 мск. НБА Плей-офф. 1/2 финала «Индиана» — «Бостон» — 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33) 26 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse». Счет в серии: 0-3.