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Сегодня, 06:08

«Бостон» обыграл «Индиану» и в шаге от выхода в финал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Индиану» со счетом 114:111.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. У защитника «Пэйсерс» Эндрю Нембхарда 32 очка.

Счет в серии 3-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/2 финала

«Индиана» — «Бостон» — 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33)

26 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 0-3.

БК Бостон Селтикс
БК Индиана Пэйсерс
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