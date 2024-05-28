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Сегодня, 06:21

«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бостон» на выезде обыграл «Индиану» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 105:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Браун, набравший 29 очков.

«Бостон» одержал четвертую победу в серии (4-0) и стал первым финалистом плей-офф НБА. Соперником «Селтикс» станет победитель пары «Даллас» «Миннесота» (3-0 после третьего матча серии).

НБА

Плей-офф. 1/2 финала

«Индиана» — «Бостон» — 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25)

28 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

И: Нембард (24 очка + 10 ассистов), Сиакам (19+10 подборов), Макконелл (15)

Б: Браун (29), Тейтум (26 + 13 подборов), Холидей (17), Уайт (16)

Счет в серии: 0-4.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Индиана Пэйсерс
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