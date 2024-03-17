«Индиана» разгромила «Бруклин», «Портленд» уступил «Нью-Орлеану»

«Индиана» дома разгромила «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков.

В параллельных матчах «Нью-Орлеан» победил «Портленд», а «Филадельфия» выиграла у «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Бруклин» — 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

И: Сиакам (28 + 11 подборов), Несмит (16), Хэлибертон (14)

Б: Томас (22), Джонсон (14), Шредер (13)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 126:107 (40:35, 33:33, 29:24, 24:15)

Н: Макколлум (30), Уильямсон (26 + 10 подборов), Ингрэм (22)

П: Бэнтон (28), Саймонс (25), Эйтон (20)

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

Ф: Макси (30), Убре (22), Хилд (14)

Ш: Манн (21), Бертанс (16), Бриджес, Уильямс (оба — 14)