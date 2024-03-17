Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

17 марта, 04:28

«Индиана» разгромила «Бруклин», «Портленд» уступил «Нью-Орлеану»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Индиана» дома разгромила «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков.

В параллельных матчах «Нью-Орлеан» победил «Портленд», а «Филадельфия» выиграла у «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Бруклин» — 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

И: Сиакам (28 + 11 подборов), Несмит (16), Хэлибертон (14)

Б: Томас (22), Джонсон (14), Шредер (13)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 126:107 (40:35, 33:33, 29:24, 24:15)

Н: Макколлум (30), Уильямсон (26 + 10 подборов), Ингрэм (22)

П: Бэнтон (28), Саймонс (25), Эйтон (20)

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

Ф: Макси (30), Убре (22), Хилд (14)

Ш: Манн (21), Бертанс (16), Бриджес, Уильямс (оба — 14)

0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Айзея Томас подпишет 10-дневный контракт с «Финиксом»

«Голден Стэйт» победил «Лейкерс», Карри набрал 31 очко