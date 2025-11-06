«Бруклин» обыграл «Индиану», Дёмин не набрал очков

6 ноября, 05:37
«Бруклин» выиграл у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 13 минут и не набрал очков. Он сделал 3 подбора и 2 результативные передачи.
«Бруклин» одержал первую победу в сезоне и срезультатом 1-7 идет на последней строчке в Восточной конференции. «Индиана» занимает 14-ю строчку — 1-7.
В других встречах «Детройт» выиграл у «Юты» (114:103), «Кливленд» победил «Филадельфию» (132:121).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Бруклин» — 103:112 (18:25, 41:29, 24:26, 20:32)
И: Сиакам (23), Шеппард (18), Хафф (16).
Б: Портер (32 + 11 подборов), Клэкстон (18), Клауни (17).
«Детройт» — «Юта» — 114:103 (28:30, 25:25, 25:14, 36:34)
Д: Каннингем (31 + 10 передач), Дюрен (22 + 22 подбора), Томпсон (18).
Ю: Михайлюк (28), Маркканен (25), Джордж (19).
«Кливленд» — «Филадельфия» — 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34)
К: Митчелл (46), Аллен (24 + 10 подборов), Э. Мобли (23).
Ф: Макси (27), Граймс (27), Убре (19), Уотфорд (16).
Александр Иванов
Дёмин - это обычный парень, не для НБА, даже в Европе не смог бы. Попал в Бруклин из-за протекции Прохорова, который все ещё там в борде директоров. Плохо то, что уйдет из НБА с психикой лузера, и трудно найдет себе место
06.11.2025
grhelga
Что то все хуже и хуже
06.11.2025