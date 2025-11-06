«Бруклин» обыграл «Индиану», Дёмин не набрал очков

Александр Иванов

Дёмин - это обычный парень, не для НБА, даже в Европе не смог бы. Попал в Бруклин из-за протекции Прохорова, который все ещё там в борде директоров. Плохо то, что уйдет из НБА с психикой лузера, и трудно найдет себе место

06.11.2025