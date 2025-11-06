Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

6 ноября, 05:37

«Бруклин» обыграл «Индиану», Дёмин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бруклин» выиграл у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 13 минут и не набрал очков. Он сделал 3 подбора и 2 результативные передачи.

«Бруклин» одержал первую победу в сезоне и срезультатом 1-7 идет на последней строчке в Восточной конференции. «Индиана» занимает 14-ю строчку — 1-7.

В других встречах «Детройт» выиграл у «Юты» (114:103), «Кливленд» победил «Филадельфию» (132:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Бруклин» — 103:112 (18:25, 41:29, 24:26, 20:32)

И: Сиакам (23), Шеппард (18), Хафф (16).

Б: Портер (32 + 11 подборов), Клэкстон (18), Клауни (17).

«Детройт» — «Юта» — 114:103 (28:30, 25:25, 25:14, 36:34)

Д: Каннингем (31 + 10 передач), Дюрен (22 + 22 подбора), Томпсон (18).

Ю: Михайлюк (28), Маркканен (25), Джордж (19).

«Кливленд» — «Филадельфия» — 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34)

К: Митчелл (46), Аллен (24 + 10 подборов), Э. Мобли (23).

Ф: Макси (27), Граймс (27), Убре (19), Уотфорд (16).

2

  • Александр Иванов

    Дёмин - это обычный парень, не для НБА, даже в Европе не смог бы. Попал в Бруклин из-за протекции Прохорова, который все ещё там в борде директоров. Плохо то, что уйдет из НБА с психикой лузера, и трудно найдет себе место

    06.11.2025

  • grhelga

    Что то все хуже и хуже

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    НБА
    БК Бруклин Нетс
    БК Детройт Пистонс
    БК Индиана Пэйсерс
    БК Кливленд Кавальерс
    БК Филадельфия Севенти Сиксерс
    БК Юта Джаз
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя