10 ноября, 05:37
«Индиана» на своем паркете проиграла «Денверу» (119:122) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи при этом стал атакующий защитник «Пэйсерс» Беннедикт Матурин, набравший 30 очков.
В другой встрече «Портленд» на выезде выиграл у «Шарлотт» (106:95). «Хорнетс» потерпели шестое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Портленд» — 95:105 (30:25, 23:33, 26:28, 16:19)
Ш: Розир (18), Пламли (16 + 12 подборов), Убре (16).
П: Лиллард (26), Саймонс (19), Шарп (17).
«Индиана» — «Денвер» — 119:122 (27:35, 43:21, 25:33, 24:33)
И: Матурин (30), Халибертон (21 + 11 передач), Хилд (17), Джексон (17 + 10 подборов).
Д: Йокич (24), Дж. Мюррэй (18), Гордон (18 + 16 подборов), Портер (17).