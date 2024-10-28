«Филадельфия» обыграла «Индиану» в овертайме, Макси набрал 45 очков

«Филадельфия» на выезде победила «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:114 ОТ.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Тайриз Макси, набравший 45 очков.

«Филадельфия» одержала первую победу в сезоне-2024/25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Филадельфия» — 114:118 ОТ (23:28, 35:24, 20:27, 27:26, 9:13)

И: Хэлибертон (22), Сиакам (17), Топпин (15)

Ф: Макси (45), Мартин (17 + 12 подборов), Гордон (15)

27 октября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».