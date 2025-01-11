Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:14

«Индиана» победила «Голден Стэйт», у Сиакама и Хэлибертона дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Голден Стэйт» со счетом 108:96.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 25 очков и сделавший 11 подборов. У его партнера по команде Тайриза Хэлибертона 25 очков и 10 передач.

«Индиана» с 21 победой в 39 матчах занимает шестое место в Восточной конференции, «Уорриорз» с 19 победами в 38 играх — на девятой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)

11 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
Читайте также
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
Сегодня
Вчера
Неделя