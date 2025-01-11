«Индиана» победила «Голден Стэйт», у Сиакама и Хэлибертона дабл-дабл

«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Голден Стэйт» со счетом 108:96.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам, набравший 25 очков и сделавший 11 подборов. У его партнера по команде Тайриза Хэлибертона 25 очков и 10 передач.

«Индиана» с 21 победой в 39 матчах занимает шестое место в Восточной конференции, «Уорриорз» с 19 победами в 38 играх — на девятой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)

11 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».