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11 апреля, 04:43

«Индиана» переиграла «Кливленд», Халибертон оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете выиграла у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:112. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 23 очка и 10 передач.

В другой встрече «Детройт» переиграл «Нью-Йорке» — 115:106. «Никс» потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)

Д: Каннингем (36), Дюрен (18 + 13 подборов), Харрис (17).

Н: Таунс (25 + 10 подборов), Ачиува (18 + 10 подборов), Бриджес (17), Брансон (15).

«Индиана» — «Кливленд» — 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)

И: Халибертон (23 + 10 передач), Несмит (22), Уокер (15).

К: Джером (24), Хантер (23 + 11 подборов), Портер (16), Меррилл (15).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
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