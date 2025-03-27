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27 марта, 05:07

«Лейкерс» победили «Индиану», Дончич набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» на выезде переиграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119. Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Торонто» обыграл «Бруклин» (116:86), «Клипперс» выиграли у «Нью-Йорка» (126:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Торонто» — 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)

Б: Клэкстон (22 + 11 подборов), З. Уильямс (13), Уилсон (10).

Т: О. Робинсон (23 + 12 подборов), Мобо (16), Барнс (15), Барретт (15).

«Индиана» — «Лейкерс» — 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

И: Матурин (23), Халибертон (16 + 18 передач), Нембхард (16), Тернер (16 + 12 подборов).

Л: Дончич (34), Ривз (24), Хатимура (14), Джеймс (13 + 13 подборов), Хэйс (13).

«Нью-Йорк» — «Клипперс» — 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)

Н: Таунс (34 + 13 подборов), Ануноби (28), Бриджес (17).

К: Харден (29), Ленард (27 + 10 подборов), Пауэлл (19), Зубац (18 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
Лука Дончич
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