«Майами» обыграл «Индиану», У Адебайо дабл-дабл

«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Индиану» со счетом 124:111.

Самым результативным на паркете стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов.

После этого матча «Майами» с 5 победами занимает шестое место в Восточной конференции, «Индиана» с 5 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Майами» — 111:124 (29:26, 26:35, 30:37, 26:26)

«Орландо» — «Филадельфия» — 98:86 (24:21, 19:24, 30:27, 25:14)

«Торонто» — «Детройт» — 95:99 (27:32, 25:23, 26:18, 17:26)

«Атланта» — «Вашингтон» — 129:117 (29:39, 30:11, 35:25, 35:42)

«Кливленд» — «Чикаго» — 144:126 (49:34, 28:39, 30:29, 37:24)

16 ноября