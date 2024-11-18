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Сегодня, 04:23

34 очка Тернера помогли «Индиане» победить «Майами»

Даниил Аршавский
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«Индиана» на своем паркете обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:110.

Самым результативными игроком встречи стал центровой «Пэйсерс» Майлс Тернер, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Майами» — 119:110 (28:20, 24:29, 33:26, 34:35).

И: Тернер (34), Сиакам (23), Матурин (21), Хэлибертон (16).

М: Хирро (28), Адебайо (24), Робинсон (20), Йович (14)

«Индиана» одержала 6-ю победу и занимает 6-е место турнирной таблице Восточной конференции, а «Майами», потерпевший 7-е поражение располагается на 8-й строчке.

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