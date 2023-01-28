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НБА

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Адетокунбо оформил дабл-дабл и помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

Евгений Козинов
Корреспондент
28 января. «Индиана» — «Милуоки» — 131:141.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на выезде переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:131. «Бакс» одержали третью победу подряд.

Форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл в составе победителей — 41 очко и 12 подборов.

«Милуоки» идет на 3-м месте в Восточной конференции, имея результат 32-17. «Индиана» располагается на 9-й строчке — 24-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Милуоки» — 131:141 (30:45, 26:40, 43:29, 32:27)

И: Тернер (24), Хилд (22), Матурин (21),Макконнелл (19), Дуарте (17).

М: Я. Адетокунбо (41 + 12 подборов), Холидэй (20), Миддлтон (17).

БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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